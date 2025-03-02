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20:17, 2 марта 2025Мир

Британский посол в США призвал Украину принять план Трампа

Британский посол в США Мандельсон: Украина должна принять план Трампа
Иван Потапов
Иван Потапов
Питер Мандельсон

Питер Мандельсон. Фото: Toby Melville / Reuters

Украина должна принять мирный план, предложенный президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом, заявил в эфире телеканала ABC британский посол в Вашингтоне Питер Мандельсон. На заявление дипломата обратил внимание ТАСС.

По мнению Мандельсона, Киев и Вашингтон должны совершить перезагрузку, чтобы вернуться к одинаковому понимаю, а президент Украины Владимир Зеленский должен высказать безусловную поддержку инициативе Трампа о прекращении войны и достижении справедливого и прочного мира для Украины.

Дипломат заявил, что европейцы и украинцы должны призывать к прекращению огня, что побудить российскую сторону сделать аналогичное.

В январе Мандельсон в интервью телеканалу Fox News заявил, что отказался от своих слов в адрес Трампа. Он извинился за свою критику Трампа, отметив, что глава Белого дома «заслужил новое уважение». Телеканал отметил, что в 2019 году Мандельсон называл Трампа «угрозой миру».

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