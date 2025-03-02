Египет выдал России разыскиваемого за похищение бизнесмена и вымогательство мужчину

Разыскиваемого за вымогательство 30 млн руб. россиянина депортировали из Египта

Из Египта депортировали россиянина, объявленного в розыск по каналам Интерпола по делу о похищении бизнесмена и вымогательстве более 30 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По версии российского следствия, в ноябре 2023 года в Хасавюрте мужчина вместе с сообщником похитил директора одной из коммерческих организаций, угрожая ему оружием. После этого потерпевший был избит, а за освобождение у него потребовали выкуп. В результате злоумышленники получили крупную сумму и скрылись.

Одного из похитителей задержали и осудили. Второй успел покинуть страну, в сентябре 2024 года он был объявлен в международный розыск. В 2025 году египетские правоохранительные органы получили информацию о том, что разыскиваемый мужчина прибыл в Каир по поддельным документам. Там его задержали.

Ранее сообщалось, что в Казани обманувший россиян на 121 миллион рублей мошенник предстанет перед судом.