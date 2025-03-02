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17:41, 2 марта 2025Мир

Госсекретарь США раскритиковал действия Зеленского в Овальном кабинете

Рубио раскритиковал Зеленского за попытку помешать урегулировать конфликт
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)
Марко Рубио

Марко Рубио. Фото: Annabelle Gordon / Reuters

Вашингтон расценивает действия президента Украины Владимира Зеленского в Овальном кабинете Белого дома как попытку помешать усилиям президента США Дональда Трампа урегулировать конфликт на Украине. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио, передает РИА Новости.

По его словам, целью администрации Трампа является побуждение Москвы и Киева сесть за стол переговоров.

«Не делайте ничего, что могло бы помешать этому. И это то, что сделал Зеленский, к сожалению», — заявил Рубио.

Ранее стало известно, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер попросил Зеленского наладить отношения с Трампом. Премьер, как сообщает издание, позвонил Зеленскому после его встречи с Трампом в попытке убедить его вернуться в Белый дом.

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