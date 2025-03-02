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15:04, 2 марта 2025Россия

Инфекционист рассказал о возможности распространения лихорадки денге в России

Инфекционист Никифоров: О распространении денге в РФ можно не беспокоиться
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: NUTTANART KHAMLAKSANA / Shutterstock / Fotodom

О возможности распространения лихорадки денге в России можно не беспокоиться. Об этом радиостанции «Говорит Москва» рассказал заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии Московского медицинского университета имени Пирогова Владимир Никифоров.

«У нас нет того двукрылого кровососущего комарика, который переносит эту лихорадку. В плане эпидемиологическом больные для нас абсолютно безобидны. Заразиться от них не могут», — сказал специалист.

По его словам, если денге заразиться повторно, то возможен летальный исход.

Ранее Telegram-канал Shot сообщил, что десятки российских туристов заболели во время отдыха на Бали опасной для жизни лихорадкой денге, которую переносят комары.

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