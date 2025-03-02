Десятки россиян заболели опасной для жизни лихорадкой на Бали

Shot: С начала года 6 тысяч человек на Бали заразились лихорадкой денге

Десятки российских туристов заболели во время отдыха на Бали опасной для жизни лихорадкой денге, которую переносят комары. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Уточняется, что с начала года в Индонезии заразились более 6 тысяч человек, 28 из них не смогли выжить. В настоящее время ситуацию усугубляет сезон дождей. По словам отдыхающих, заболевание переносится очень тяжело: у некоторых даже отнимаются ноги, появляются галлюцинации, желтеет кожа. При этом люди страдают от сильной жажды и болей в животе.

Одна из россиянок, перенесших денге, рассказала, что из-за тромбоцитопении у нее лопались капилляры и шла кровь из носа. Однако спустя четыре дня туристка почувствовала себя лучше и была выписана из больницы.

Из-за растущей паники среди отдыхающих появляются и новые мошеннические схемы, нацеленные на заразившихся. К примеру, больным предлагают поставить неизвестные капельницы за большие деньги.

В начале февраля сообщалось, что на популярных туристических курортах индонезийского острова Бали зафиксирован резкий всплеск заболеваний лихорадкой денге. Тенденция отмечалась в округе Бадунг, где расположены такие курорты, как Улувату, Чангу и Семиньяк.