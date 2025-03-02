Лавров назвал Трампа прагматиком

Глава МИД Лавров: Трамп — прагматик, с ним интересно

Президент США Дональд Трамп — прагматик, действующий под лозунгом здравого смысла. Об этом газете «Красная звезда» заявил глава Министерства иностранных дел (МИД) России Сергей Лавров. Фрагменты интервью министра изданию опубликовало внешнеполитическое ведомство.

«Его лозунг — здравый смысл. Он означает (это все видят) переход к другому способу ведения дел», — сказал Лавров.

По его словам, целью Трампа остается политика Make America Great Again (MAGA), которая дополняется принципом сделать все, что обещал Трамп. «Это придает живой, человеческий характер политике. Поэтому с ним интересно», — отметил министр.

Государственного секретаря Марко Рубио и советника по национальной безопасности Майкла Уолтца российский министр назвал абсолютно вменяемыми во всех смыслах слова людьми. «Они разговаривают исходя из того, что они не командуют нами, и мы ими не командуем», — пояснил глава ведомства.

В феврале официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что Трамп понимает, что от России трудно требовать уступки территорий, и в этом плане его позиция соответствует мнению Лаврова о невозможности окончить конфликт по линии боевого соприкосновения.