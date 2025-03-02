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14:31, 2 марта 2025Бывший СССР

Лавров назвал Зеленского «чистым нацистом»

Лавров: Зеленский стал «чистым нацистом» и предателем еврейского народа
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что президент Украины Владимир Зеленский после прихода к власти превратился в «чистого нациста» и предателя еврейского народа. Об этом он сообщил в интервью телеканалу «Звезда».

По его словам, западные политики за полгода «развернули» Зеленского на 180 градусов и превратили в «чистого нациста». Он вспомнил слова президента России Владимира Путина о том, что украинский лидер превратился в предателя еврейского народа. Лавров добавил, что Зеленский приходил к власти с лозунгами о мире и на просьбах «отстать от русского языка».

Ранее Лавров заявил, что последние 500 лет мировые трагедии зарождались Европой, а не США. Примерами конфликтов, инициатором зарождения которых стала Европа, он назвал колонизации, походы крестоносцев, Крымскую войну, Первую мировую войну и развязанные Наполеоном и Адольфом Гитлером войны.

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