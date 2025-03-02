Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:28, 2 марта 2025Мир

Лавров назвал Европу инициатором зарождения мировых трагедий

Министр Лавров: Последние 500 лет мировые трагедии зарождались Европой, а не США
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Christian Hartmann / Reuters

Последние 500 лет мировые трагедии зарождались Европой, а не США, заявил медиахолдингу «Красная звезда» глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров. Фрагменты интервью министра изданию опубликовало внешнеполитическое ведомство.

«Последние 500 лет (когда более-менее сформировался Запад в том виде, в котором он дошел до наших дней, естественно, с какими-то изменениями) все трагедии мира зарождались в Европе или случались благодаря европейской политике», — сказал министр.

Примерами конфликтов, инициатором зарождения которых стала Европа, глава ведомства назвал колонизации, походы крестоносцев, Крымскую войну, Первую мировую войну и развязанные Наполеоном и Адольфом Гитлером войны. «Если ретроспективно посмотреть на историю, то американцы не играли никакой подстрекательской и тем более "зажигательной" роли», — уточнил министр.

В том же интервью Лавров заявил, что президент США Дональд Трамп — прагматик, действующий под лозунгом здравого смысла. Государственного секретаря Марко Рубио и советника по национальной безопасности Майкла Уолтца он счел абсолютно вменяемыми во всех смыслах слова людьми.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Жареный цыпленок с розмарином и крем-брюле. Зеленский вышел голодным из Белого дома после скандала с Трампом. Кто съел его обед?

      Эрдоган собрался на четвертый срок

      На Ставрополье заочно арестовали трех пособниц исламистов

      Песков ответил на вопрос о переговорах по «Северному потоку-2»

      Россиянка описала привычки мексиканцев фразой «настоящий культурный шок»

      Президент Германии удивился необходимости «защищать Украину от США»

      Плющенко ответил Тутберидзе на критику судейства из-за его ученицы

      Опубликовано первое фото Blue Ghost 1 с Луны

      Российские войска нанесли удар по группировке ВСУ в Херсоне

      Полковник назвал главное преимущество российской техники над западной в межсезонье

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше