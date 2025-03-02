Лавров описал контакты с командой Трампа фразой «они не командуют нами»

Глава МИД Лавров: США и Россия обсуждают разрушенные каналы связи

Глава Министерства иностранных дел (МИД) России Сергей Лавров описал контакты с командой президента США Дональда Трампа фразой «они не командуют нами». Об этом он рассказал медиахолдингу «Красная звезда», сообщает РИА Новости.

При этом Лавров отметил, что и российская сторона не пытается ими командовать. По словам министра, две серьезные страны просто сели поговорить и обсудить разрушенные каналы связи.

Ранее Лавров назвал Трампа прагматиком, действующим под лозунгом здравого смысла. По его словам, целью Трампа остается политика Make America Great Again (MAGA), которая дополняется принципом сделать все, что обещал.