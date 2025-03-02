Маск показал характеризующий Зеленского рисунок

Илон Маск показал рисунок, характеризующий отношение Зеленского к гражданам

Предприниматель и глава департамента государственной эффективности США (DOGE) Илон Маск показал подписчикам рисунок, характеризующий отношение президента Украины Владимира Зеленского к собственным гражданам. Публикацию он разместил в соцсети X.

На изображении Зеленский держит рычаг, которым может остановить движущийся по людям поезд. Маск подчеркнул, что украинский лидер отказывается это сделать.

Изображение: скриншот поста Илона Маска в X

Ранее предприниматель заявил, что Зеленский выбрал не мир, а потерю множества человеческих жизней и это бесчеловечно.