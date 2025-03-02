Медведев назвал встречу лидеров стран ЕС в Лондоне «антитрамповским русофобским шабашем»

Медведев назвал встречу лидеров стран ЕС в Лондоне русофобским шабашем

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев в соцсети X назвал встречу лидеров стран Европейского союза в Лондоне «антитрамповским русофобским шабашем».

По его словам, политики собрались в британской столице, чтобы «поклясться в верности» киевским властям, и это «зрелище» хуже перепалки между президентом Украины Владимиром Зеленским и главой Белого дома Дональдом Трампом в Овальном кабинете, которая произошла накануне.

«Они хотят продолжать войну до последнего украинца!» — подчеркнул Медведев.

2 марта в особняке Ланкастер-хаус в центре Лондона стартовал европейский саммит по Украине. Инициатором встречи стал премьер-министр Великобритании Кир Стармер, в мероприятии принимают участие представители 18 стран и объединений.

