Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
22:59, 2 марта 2025Россия

Митрополит Тихон попросил встречи с задержанными за подготовку покушения на него

Митрополит Тихон попросил встречи с задержанными за подготовку покушения
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Шевкунов) попросил встречи с задержанными за подготовку покушения на него Денисом Поповичем и Никитой Иванковичем. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущего программы «Вести недели» на телеканале Россия-1 Дмитрия Киселева.

«Нам стало известно, что митрополит Тихон запросил встречу с Денисом Поповичем и Никитой Иванковичем. Ему обещали не отказать», — заявил журналист.

О предотвращении теракта в отношении митрополита сообщалось 28 февраля. Были задержаны двое мужчин. У них изъяли самодельное взрывное устройство и два поддельных паспорта, по которым они планировали покинуть страну после совершения преступления.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Туск заявил о разделении мнений по поводу активов России

      В Конгрессе США призвали Зеленского прийти в себя

      Кремлевский повар раскрыл секреты угощения Путина для гостей

      Овечкин выразил соболезнования в связи со смертью Сайтиева

      Раненый боец СВО пропал по пути из госпиталя в российском городе

      Симоньян высказалась об исходе встречи Трампа с Зеленским

      Симоньян оценила поведение Трампа на встрече с Зеленским

      В Москве жители попытались вступиться за задержанную за езду на самокате мать с ребенком

      Митрополит Тихон попросил встречи с задержанными за подготовку покушения на него

      На Украине заявили о массовой гибели солдат ВСУ после удара «Искандером» по полигону

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше