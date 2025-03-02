Митрополит Тихон попросил встречи с задержанными за подготовку покушения на него

Митрополит Тихон попросил встречи с задержанными за подготовку покушения

Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Шевкунов) попросил встречи с задержанными за подготовку покушения на него Денисом Поповичем и Никитой Иванковичем. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущего программы «Вести недели» на телеканале Россия-1 Дмитрия Киселева.

«Нам стало известно, что митрополит Тихон запросил встречу с Денисом Поповичем и Никитой Иванковичем. Ему обещали не отказать», — заявил журналист.

О предотвращении теракта в отношении митрополита сообщалось 28 февраля. Были задержаны двое мужчин. У них изъяли самодельное взрывное устройство и два поддельных паспорта, по которым они планировали покинуть страну после совершения преступления.

