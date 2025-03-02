Опубликованы кадры стрельбы в подмосковном ТЦ с камер видеонаблюдения

Опубликованы кадры стрельбы в ТЦ «Красный кит» с камер видеонаблюдения

Опубликованы кадры стрельбы в торговом центре (ТЦ) «Красный кит» в подмосковных Мытищах с камер видеонаблюдения. Их выложил Telegram-канал «Осторожно, новости».

На записи видно, как группа охранников задерживает 24-летнего Данила Потехина.

Известно, что мужчина дважды за 2 марта заходил в ТЦ. По предварительным данным, первая стычка между ним и охраной произошла из-за того, что россиянин пытался пройти с черной сумкой внутрь здания и отказался от досмотра. После перепалки с охранниками он ушел. Вскоре он вернулся уже без сумки, но с травматическим пистолетом. Мужчина успел сделать несколько выстрелов, прежде чем его скрутила охрана.