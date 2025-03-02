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19:22, 2 марта 2025Силовые структуры

Опубликованы кадры стрельбы в подмосковном ТЦ с камер видеонаблюдения

Опубликованы кадры стрельбы в ТЦ «Красный кит» с камер видеонаблюдения
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Опубликованы кадры стрельбы в торговом центре (ТЦ) «Красный кит» в подмосковных Мытищах с камер видеонаблюдения. Их выложил Telegram-канал «Осторожно, новости».

На записи видно, как группа охранников задерживает 24-летнего Данила Потехина.

Известно, что мужчина дважды за 2 марта заходил в ТЦ. По предварительным данным, первая стычка между ним и охраной произошла из-за того, что россиянин пытался пройти с черной сумкой внутрь здания и отказался от досмотра. После перепалки с охранниками он ушел. Вскоре он вернулся уже без сумки, но с травматическим пистолетом. Мужчина успел сделать несколько выстрелов, прежде чем его скрутила охрана.

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