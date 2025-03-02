Песков рассказал об отсутствии попыток Макрона пообщаться с Путиным

Песков: Макрон пока не делал реальных шагов для общения с Путиным

Президент Франции Эммануэль Макрон не предпринимал реальных шагов для общения с президентом России Владимиром Путиным. Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, отвечая журналисту Павлу Зарубину.

«Он и до этого говорил, что он готов общаться с Путиным. Вместе с тем никаких реальных шагов в этом направлении не делалось», — рассказал пресс-секретарь.

По его словам, Франция занимает позицию продолжения конфликта на Украине любыми средствами, и эта позиция европейцев может измениться после их контактов с американской администрацией.

Ранее Дмитрий Песков за несколько дней до визита президента Украины президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон прокомментировал его внешний вид и заявил, что тот выглядит не очень.