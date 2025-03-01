В Кремле прокомментировали внешний вид Зеленского до визита в Вашингтон

Песков: Зеленский визуально выглядит не очень

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков за несколько дней до визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон прокомментировал его внешний вид и заявил, что тот выглядит не очень. Об этом в Telegram рассказал журналист Павел Зарубин.

«Выглядит не очень визуально, но надо спрашивать у него», — заявил пресс-секретарь российского президента.

28 февраля Зеленский приехал в Вашингтон на встречу с президентом США Дональдом Трампом. Общение политиков было напряженным. Трамп высказал Зеленскому множество претензий, вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о неуважении и неблагодарности украинского президента. После этого церемония подписания соглашения была сорвана, а Зеленский покинул Белый дом.

В ходе встречи в Белом доме Зеленского пристыдили из-за внешнего вида. Один из репортеров спросил у украинского лидера, который обычно появляется на публике в повседневной одежде, есть ли у него костюм.