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17:33, 2 марта 2025Мир

Пезешкиан заявил о разногласиях с лидером Ирана по переговорам с США

Президент Пезешкиан: Аятолла Хаменеи выступил против переговоров Ирана с США
Иван Потапов
Иван Потапов
Масуд Пезешкиан

Масуд Пезешкиан. Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи выступил против переговоров Тегерана с Вашингтоном, заявил президент Исламской Республики Масуд Пезешкиан. Об этом сообщает агентство IRNA.

«Я считал, что лучше вести переговоры, верховный лидер сказал, что мы не будем вести переговоры с США, и я также заявил, что мы не будем вести переговоры с США. Но мы должны найти подходящие пути для решения проблем», — сказал он.

Пезешкиан уточнил, что верит в переговоры, однако Иран по-прежнему будет находиться на сформулированной Хаменеи позиции.

Ранее Хаменеи на своей странице в социальной сети X после перепалки президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского напомнил свои слова о ненадежности Вашингтона и Европы.

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