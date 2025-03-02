Появились данные о пострадавших в результате стрельбы в ТЦ под Москвой

Три человека пострадали в результате стрельбы в ТЦ в подмосковных Мытищах

Три человека пострадали в результате стрельбы в торговом центре (ТЦ) «Красный кит» в подмосковных Мытищах. Такие данные появились в Telegram-канале издания Baza.

По предварительной информации, все люди получили ранения в ногу и спину. Свидетели рассказали, что до этого неизвестный в форме доставщика повздорил с охранниками ТЦ. Затем он начал стрелять в здании.

Сотрудники правоохранительных органов пока не комментировали произошедшее.

О стрельбе в Московской области стало известно вечером в воскресенье, 2 марта.