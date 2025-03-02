Появилось видео со стрельбой в торговом центре под Москвой

Очевидцы сняли на видео стрельбу в мытищинском ТЦ

Telegram-канал Baza опубликовал видео с камер наблюдения со стрельбой в мытищинском торговом центре (ТЦ) «Красный кит».

«Судя по видео, мужчина достал пистолет и стал целиться в охранников. По словам очевидцев, мужчина с пистолетом провоцировал охранников и спрашивал их, побьют ли они его "как в прошлый раз"», — говорится в подписи к ролику.

Ранее Telegram-канал сообщил, что в подмосковных Мытищах произошла стрельба в торговом центре «Красный кит». Предположительно, у одного из посетителей ТЦ завязался конфликт с сотрудниками охраны, после чего злоумышленник, одетый в форму доставщика, открыл огонь из оружия.

В результате инцидента пострадали, предположительно, три человека.