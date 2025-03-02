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20:24, 2 марта 2025РоссияЭксклюзив

В России заявили о проигрыше Зеленского в диалоге с США

Сенатор Карасин заявил о проигрыше Зеленского в диалоге с США
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Nathan Howard / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский проиграл в диалоге с США, заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. О последствиях изменений в отношениях Киева и Вашингтона сенатор высказался в беседе с «Лентой.ру».

«Я убежден, что тот факт, что Зеленский так настойчиво пробивался на встречу в Белый дом к [президенту США Дональду] Трампу и добился этого, показал, что он не смог выдержать поединка мнений ни с Трампом, ни с новым государственным секретарем. Он полностью проиграл эту встречу, показав, что слишком долго жировал на подачках, выцыганивании денег, уважении к его позиции и так далее», — рассказал Карасин.

Сенатор отметил, что сейчас в Лондоне проходит европейский саммит по Украине. Он добавил, что политические силы хотят понять, где Европа находится во всей этой системе координат.

Специальная военная операция идет своим ходом. Она идет не просто, но все те задачи, которые ставит президент России, выполняются. Наши парни сражаются за стратегическую безопасность своей Родины. Но политические зигзаги Евросоюза и уже потерявшего чувство реальности Зеленского вызывают растущие вопросы

Григорий Карасинпредседатель комитета Совета Федерации по международным делам

«Давайте следить за тем, чем закончится встреча в Лондоне, и как дальше будут развиваться события в Киеве. Потому что я убежден, что там тоже за каждым столом украинские граждане обсуждают поведение своего лидера, который опозорился и не смог доказать правоту своей линии. Процесс пошел», — заключил он.

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Ранее министр торговли Соединенных Штатов Говард Латник заявил, что США не дадут президенту Украины Владимиру Зеленскому деньги, пока он не придет с миром.

2 марта в особняке Ланкастер-хаус в центре Лондона стартовал европейский саммит по Украине. Инициатором встречи стал премьер-министр Великобритании Кир Стармер, в мероприятии принимают участие представители 18 стран и объединений.

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