Три самолета нарушили воздушной пространство над поместьем Трампа

В США подняли истребители F-16 из-за пролета самолетов в районе поместья Трампа

Три самолета нарушили воздушное пространство над городом Палм-Бич в штате Флорида, прямо над местом, где расположена резиденция президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго. Об этом сообщил американский журналист, ведущий телеканала Newsmax Тодд Старнс в соцсети X.

По его словам, из-за инцидентов Североамериканское командование воздушно-космической обороны (NORAD) подняло в воздух несколько истребителей F-16. «Во время двух перехватов истребителям пришлось включить сигнальные ракеты», — уточнил Старнс. Он добавил, что все три самолета были выведены за пределы закрытой зоны.

В январе 2021 года над Мар-а-Лаго пролетели самолеты с баннерами, оскорбляющими Трампа. На одном из баннеров было написано: «Трамп, ты жалкий неудачник, возвращайся в Москву». Надпись на другом гласила: «Трамп — худший президент за всю историю».