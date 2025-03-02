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01:56, 2 марта 2025Мир

В Финляндии отказались строить отель в форме буквы Z

Норвежский инвестор отказался от строительства отеля в Хельсинки в форме буквы Z
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Норвежский инвестор Артур Бухардт заявил властям финской столицы Хельсинки, что отказывается от строительства Hilbert's Hotel в центре города по первоначальному проекту. Об этом сообщила газета Hufvudstadsbladet.

Планируется, что здание будет построено на набережной Хаканиеми в районе Хаканиеменранта. Уточняется, что решение было обусловлено Z-образной формой гостиницы. В настоящее время латинская буква ассоциируется с российской специальной военной операцией (СВО) на Украине.

Руководитель отдела городской среды мэрии Хельсинки Янне Проккола сообщил, что власти изучают, сколько правок необходимо будет внести в проект. «Я вообще не вижу там никакой Z, но это в глазах смотрящего», — отметил он.

Латинские буквы Z и V начали появляться на российской технике в зоне проведения СВО в 2022 году. Позднее в Минобороны РФ объяснили их значение.

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