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12:56, 2 марта 2025Россия

В Госдуме отреагировали на атаку ВСУ на «Турецкий поток»

Депутат Шеремет: Атака ВСУ на «Турецкий поток» стала предательством Европы
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) на компрессорную станцию газопровода «Турецкий поток» в Краснодарском крае стала предательством Европы. Таким мнением поделился депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет, его реакцию на произошедшее приводит РИА Новости.

По мнению парламентария, украинский президент Владимир Зеленский, отдавая приказ об ударе по «Турецкому потоку», ухудшил жизнь европейцам.

«Фактически это предательство своих же европейских партнеров, желание понравиться США, вынуждая Европу становиться неконкурентоспособной и заставляя ее втридорога покупать газ из Америки», — предположил Шеремет.

Все попытки Зеленского понравиться руководству в Вашингтоне тщетны, убежден российский депутат.

В ночь на 28 февраля стало известно, что Украина попыталась атаковать компрессорную станцию «Русская» под Краснодаром, которая обеспечивает подачу газа по трубопроводу «Турецкий поток».

ЖЗЛ
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