В Госдуме разработали законопроект о компенсации работникам использования личной техники

В Госдуме предложили компенсировать работникам использование личной техники

Глава комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов сообщил о разработке законопроекта о выплатах сотруднику в случае, если он использует личную технику. Детали законопроекта передает ТАСС.

«Предлагается дополнить [статью Трудового кодекса] положением, согласно которому работодатели будут обязаны указывать в трудовом договоре размер и порядок компенсации расходов работника при использовании им личного оборудования», — указано в пояснительной записке.

Многие сотрудники, как отметил Нилов, имеют финансовые затраты из-за использования личной техники для выполнения работы, включая расходы на интернет, приобретение программного обеспечения для работы и амортизацию устройств.