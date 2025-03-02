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09:42, 2 марта 2025Россия

В Госдуме разработали законопроект о компенсации работникам использования личной техники

В Госдуме предложили компенсировать работникам использование личной техники
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Владимир Вяткин / РИА Новости

Глава комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов сообщил о разработке законопроекта о выплатах сотруднику в случае, если он использует личную технику. Детали законопроекта передает ТАСС.

«Предлагается дополнить [статью Трудового кодекса] положением, согласно которому работодатели будут обязаны указывать в трудовом договоре размер и порядок компенсации расходов работника при использовании им личного оборудования», — указано в пояснительной записке.

Многие сотрудники, как отметил Нилов, имеют финансовые затраты из-за использования личной техники для выполнения работы, включая расходы на интернет, приобретение программного обеспечения для работы и амортизацию устройств.

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