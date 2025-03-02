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07:13, 2 марта 2025Интернет и СМИ

В Ирландии раскрыли деталь визита Зеленского в Лондон

Боуз: Визит Зеленского в Лондон прошел по заранее подготовленному сценарию
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Peter Nicholls / Reuters

Визит президента Украины Владимира Зеленского в Лондон прошел по заранее подготовленному сценарию, даже толпа на улице была частью плана. Об этом заявил ирландский журналист Чей Боуз на своей странице в социальной сети X.

«Штармерфюрер и Наркофюрер присели поговорить (точно не по сценарию). А проплаченная толпа заранее знала, что нужно радоваться приезду диктатора, которого только что с позором выгнали из Белого дома. Какая чушь», — раскрыл деталь Боуз.

Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер во время встречи с Зеленским одним жестом послал сигнал американскому лидеру Дональду Трампу после скандала, случившегося в Белом Доме из-за визита украинского лидера.

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