Боуз: Каллас не боялась России, когда это было ей выгодно

Заявления главы внешнеполитического ведомства Европейского союза (ЕС) Каи Каллас о России не только меняются, но и противоречат друг другу. Изменения риторики заметил ирландский журналист Чей Боуз на своей странице в социальной сети X.

«Вечно глупая Каллас сначала заявила, что "Россия не боится НАТО", потом сказала "Мы боимся России", а в конце сделала вывод "Но мы в НАТО, потому что Россия боится НАТО?» — написал Боуз.

Он отметил, что Каллас делает заявления исходя из собственной выгоды. Журналист подчеркнул, что политику не было страшно, когда ее муж зарабатывал деньги на торговле с Россией, а ее отец являлся частью советской элите.

Ранее Каллас призвала найти нового лидера свободного мира вместо США.