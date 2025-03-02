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13:23, 2 марта 2025Россия

В Минобороны назвали число сдавшихся в плен за сутки украинских бойцов под Курском

Минобороны России: Шесть украинских бойцов под Курском сдались в плен за сутки
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Шесть украинских бойцов под Курском сдались в плен за сутки. Такое число назвали в Минобороны России.

В ведомстве добавили, что украинская сторона за минувшие сутки потеряла до 240 военнослужащих на курском направлении.

По данным Минобороны, российским бойцам удалось уничтожить 2 бронетранспортера, 15 боевых бронированных машин, 17 автомобилей, 2 самоходные американские артиллерийские установки Paladin.

Также были подбиты артиллерийское орудие и миномет, четыре пункта управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) и склад боеприпасов.

До этого стало известно, что взятый в плен офицер Вооруженных сил Украины помог российским солдатам выйти из окружения в Курской области.

Один из спасенных российских военных поделился, что вражеский офицер послужил им «GPS-навигатором».

ЖЗЛ
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