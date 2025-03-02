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19:52, 2 марта 2025Бывший СССР

В Раде призвали незамедлительно отстранить Зеленского от власти

Депутат Рады Дубинский: Зеленский во власти угрожает существованию Украины
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Нахождение президента Украины Владимира Зеленского у власти преступно и угрожает существованию страны. Об этом в своем Telegram-канале заявил находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский.

По оценке парламентария, Зеленский выступает ключевым деструктивным элементом в отношениях между Киевом и Вашингтоном. «Он немедленно должен быть политически устранен для сохранения отношений со стратегическим партнером, от поддержки которого зависит судьба Украины», — призвал депутат.

Ранее Дубинский заметил, что объявленный на Украине сбор денег на ядерное оружие является прямым путем к санкциям против страны.

Также в марте депутат Верховной Рады Виктория Гриб заметила, что провал Зеленского на переговорах с американским лидером Дональдом Трампом в Вашингтоне может стать началом конца для Украины.

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