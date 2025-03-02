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15:01, 2 марта 2025Бывший СССР

В Раде назвали сбор денег на ядерное оружие прямым путем к санкциям

Нардеп Дубинский: Сбор денег на ядерное оружие станет прямым путем к санкциям
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Объявленный на Украине сбор денег на ядерное оружие является прямым путем к санкциям против страны. Об этом заявил депутат Верховной Рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

По его словам, санкции за нарушение международных конвенций о нераспространении ядерного оружия распространятся не только на «шайку Зеленского», но и на само государство. Он добавил, что подобная инициатива является очевидным путем к изоляции страны, чего и добиваются некоторые представители власти на Украине.

«Способ создать пиратскую республику. Начали процесс выхода Украины из цивилизованного общества», — заключил Дубинский.

Ранее посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что на Украине планируют украсть деньги, которые собирают якобы на ядерное оружие после скандала с президентом страны Владимиром Зеленским в Белом доме. По словам Мирошника, данное мероприятие представляет собой кражу под предлогом сбора и эксплуатацию эмоционального напряжения людей.

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