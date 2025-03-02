В России придумали способ борьбы с лжеврачами

Shot: Придуман способ борьбы с лжеврачами через публикацию данных врачей

Компания-учредитель портала «Про докторов» направила в Минздрав России обращение с предложением публиковать данные об образовании врачей в открытом доступе для борьбы с лжеврачами, которые работают по поддельным дипломам. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Авторы инициативы отмечают, что некоторые медорганизации нарушают права граждан, публикуя неактуальную информацию об образовании и квалификации врачей. При этом актуальные сведения есть в Единой государственной информационной системе в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ), в Федеральном реестре медицинских работников (ФРМР), но у медучреждений нет полного доступа в этому реестру.

Предполагается, что благодаря таким мерам удастся избежать многочисленных подделываний дипломов со стороны лжеврачей. Сейчас известно о 305 подобных инцидентах, выявленных на одном из медицинских сайтов.

Ранее суд в Хабаровском крае приговорил местного жителя, работавшего в медицинском центре, к трем годам условно за обман 27 россиян. Лжеврач проводил лечение, которое предлагалось оплатить в рассрочку и цена которого доходила до 350 тысяч рублей.