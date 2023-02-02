Лжеврачу дали условный срок за обман 27 россиян на 3 миллиона рублей

Под Хабаровском лжеврач получил три года условно за обман россиян на 3 миллиона рублей

Суд в Хабаровском крае приговорил местного жителя, работавшего в медицинском центре, к трем годам условно за обман 27 россиян. Об этом в четверг, 2 февраля, «Ленте.ру» сообщили в региональной прокуратуре.

Мужчину признали виновным по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере»). Следствие и суд установили, что с декабря 2017 по июнь 2018 года фигурант работал под видом врача и убеждал своих пациентов пройти срочное лечение из-за серьезных заболеваний. При этом диагностика больных проводилась с помощью бытового предмета.

Стоимость лечения, которое предлагалось оплатить в рассрочку, доходила до 350 тысяч рублей. Отказавшихся лжеврач отправлял к коллегам, которые подтверждали диагноз и риски, а также обещали им участие в федеральной программе, предполагающей сокращение расходов в два раза. Мошеннику удалось таким образом обмануть людей на сумму более трех миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае два врача отправились в колонию из-за смерти годовалой девочки.