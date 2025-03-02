В Румынии заявили о возможности попасть под санкции из-за Украины

Джорджеску: Румыния может попасть под санкции США из-за Украины

Румыния может попасть под санкции США из-за отмывания денег, якобы направленных на поддержку Украины. Об этом заявил кандидат в президенты Румынии Кэлин Джорджеску, его слова приводит РИА Новости.

«Американские санкции неизбежны после этой встречи Трампа и Зеленского. Они станут ответом на коррупцию и отмывание денег якобы на помощь Украине. Румыния также оказывала поддержку», — сказал Джорджеску.

Он отметил, что после перепалки президента Украины Владимира Зеленского с американским лидером Дональдом Трампом и вице-президентом Джей-Ди Вэнсом дипломатия в традиционном понимании перестала существовать.

Накануне Зеленский приехал в Вашингтон на встречу с Трампом. Общение политиков было напряженным. Трамп высказал Зеленскому множество претензий, а вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о неуважении и неблагодарности украинского политика. Церемония подписания соглашения была сорвана, а Зеленский покинул Белый дом.