Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:14, 2 марта 2025Мир

В США объяснили посыл Трампа в общении с Зеленским

Малуф: Трамп пытается объяснить, что Украина действует не с позиции силы
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Brian Snyder / Reuters

Президент США Дональд Трамп во время и после перепалки с украинским лидером Владимиром Зеленским пытается донести, что Киев действует не с позиции силы и реальность совершенно другая. Посыл хозяина Белого дома объяснил бывший сотрудник Пентагона Майкл Малуф в беседе с телеканалом Russia Today (RT).

«Он (Зеленский) стоит на грани полного поражения. И Трамп доносит до Зеленского — не облачая это в слова, — что, если тот сейчас не придет к компромиссу, его страну полностью поглотят», — сказал Малуф.

Собеседник телеканала отметил, что поведение Зеленского в Белом доме показывает неготовность украинского лидера к переговорам. В свою очередь, Трамп в ответ дал понять гостю, что не стоит замахиваться на США, подчеркнул Малуф.

28 февраля Зеленский приехал в Вашингтон на встречу с Трампом. Общение политиков было напряженным. Трамп высказал Зеленскому множество претензий, а вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о неуважении и неблагодарности украинского политика. Церемония подписания соглашения была сорвана, а Зеленский покинул Белый дом.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Одессе атаковано судно с военным грузом и британскими наемниками

      В Норвегии заявили о продолжении сотрудничества с ВМС США

      В США пришли к выводу о завершении конфликта на Украине

      В США объяснили посыл Трампа в общении с Зеленским

      В США предсказали судьбу Зеленского

      В детском доме в ЛНР нашли список насильно вакцинированных детей

      В Великобритании анонсировали чрезвычайный саммит по Украине

      Россиянам озвучили способ подтвердить потерянный стаж для пенсии

      Фамилия Зеленского стала нарицательной в одной стране

      Британия пыталась убедить США вернуться к сделке по ископаемым

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше