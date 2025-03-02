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04:25, 2 марта 2025Интернет и СМИ

В США объяснили слова Трампа о Путине после перепалки с Зеленским

CNN: После перепалки с Зеленским Трамп вспомнил Путина из-за несправедливости
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Brian Snyder / Reuters

Президент США Дональд Трамп после скандальной встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским вспомнил своего российского коллегу Владимира Путина из-за несправедливых обвинений. Так слова хозяина Белого дома объяснил обозреватель CNN Захари Вулф.

Колумнист обратил внимание на слова Трампа, заявившего, что он «прошел с Путиным через тяжкие времена».

«Это отсылка к оценке разведывательного сообщества США о том, что Россия вмешалась в выборы 2016 года в попытке помочь кампании Трампа», — объяснил Вулф.

Ранее Трамп в ходе перепалки с Зеленским объяснил украинскому лидеру, что во время своего первого президентского срока Путин в США стал целью кампаний дезинформации, но сохранил уважительные отношения с Вашингтоном. «Он выдержал эту фальшивую охоту на ведьм, когда ее использовали во всех этих "Россия, Россия, Россия, Россия". (...) Путину пришлось через это пройти. Но он это выдержал», — заявил американский лидер.

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