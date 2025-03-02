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03:39, 2 марта 2025Мир

В США пришли к выводу о завершении конфликта на Украине

Сакс: Конфликт на Украине подходит к концу, сделки по природным ресурсам не было
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Brian Snyder / Reuter

Конфликт на Украине близится к своему завершению. К такому выводу пришел в разговоре с РИА Новости американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс, рассуждая о недавнем скандале, положившем конец встрече украинского лидера Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне.

«Да, война заканчивается», — подтвердил Сакс. Он также предположил, что никакого сошлашения по природным ресурсам Украины на самом деле не было. «На мой взгляд, не было никакой реальной сделки по добыче полезных ископаемых, несмотря на то, что было написано на листе бумаги», — сказал экономист.

Ранее стало известно, что британские чиновники не смогли убедить администрацию США, чтобы та вернулась к обсуждению с Украиной сделки о полезных ископаемых. В Вашингтоне отклонили просьбу, аргументировав, что американские власти нуждаются во времени, чтобы остыть. Также там намекнули, что в Белом доме ждут извинений от Зеленского.

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