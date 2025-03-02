Британия пыталась убедить США вернуться к сделке по ископаемым

Bloomberg: Британия не убедила США вернуться к сделке по ископаемым

Британские чиновники не смогли убедить администрацию США, чтобы та вернулась к обсуждению с Украиной сделки о полезных ископаемых. Об этом написало агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Известно, что в Вашингтоне отклонили просьбу британской стороны и сообщили, что американские власти нуждаются во времени, чтобы остыть. Также администрация США в частном порядке дала понять, что в Вашингтоне ждут извинений от президента Украины Владимира Зеленского.

28 февраля Зеленский приехал в Вашингтон на встречу с американским лидером Дональдом Трампом. Общение политиков было напряженным. Трамп высказал Зеленскому множество претензий, а вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о неуважении и неблагодарности украинского политика. Церемония подписания соглашения была сорвана, а Зеленский покинул Белый дом.

