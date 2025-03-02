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06:49, 2 марта 2025Интернет и СМИ

В США призвали Зеленского изменить свои взгляды

Аналитик Дэвис: Зеленский должен согласиться на условия Трампа
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Peter Nicholls / Reuters

Президенту Украины Владимиру Зеленскому стоит изменить свои взгляды на конфликт и согласиться с условиями американского лидера Дональда Трампа. С таким призывом выступил полковник армии США в отставке Дэниел Дэвис на своем YouTube-канале.

По его словам, Зеленский думает, что у него есть выбор и он может диктовать России свои условия. Полковник в отставке подчеркнул, что украинский лидер не готов к миру.

«Сейчас крайне важно понять, что Россия может достичь своих целей либо при помощи переговоров, либо военным путем. Трамп вчера дал подсказку тем, кто слушает: либо сделка будет достигнута очень быстро, либо никогда. Если они не согласятся на условия России, то Москва просто продолжит давить на фронте до конца», — подчеркнул Дэвис.

28 февраля Зеленский приехал в Вашингтон на встречу с Трампом. Общение политиков было напряженным. Трамп высказал Зеленскому множество претензий, а вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о неуважении и неблагодарности украинского политика. Церемония подписания соглашения об ископаемых была сорвана, а Зеленский покинул Белый дом.

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