В Японии увидели неопытность Зеленского после его встречи с Трампом

Депутат Мунэо Судзуки увидел неопытность Зеленского после его встречи с Трампом

Депутат верхней палаты парламента Японии Мунэо Судзуки увидел неопытность президента Украины Владимира Зеленского после его встречи с американским лидером Дональдом Трампом. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Судзуки, украинский президент высказывался «как бог на душу положит», показав недостаток политического опыта. При этом такая ситуация откроет новые пути к прекращению огня, заверил японец.

Ранее бывший главный стратег и старший советник Трампа Стивен Бэннон заявил, что Зеленский совершил «политическое сэппуку» на встрече с Трампом и его вице-президентом Джеем Ди Вэнсом. По его словам, Трамп и Вэнс хотели подписанного соглашения и перехода к сближению в отношениях, а Зеленский является «самоуверенным панком».

До этого агентство Bloomberg сообщило, что Россия наслаждается унижением украинского лидера в Овальном кабинете Белого дома. Агентство обратило внимание, что реакция из России на произошедшее поступила практически сразу.