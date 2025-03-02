Великобритания призвала Европу укрепить безопасность на оборонном саммите

Великобритания призвала Европу воспользоваться возможностью и укрепить безопасность на оборонном саммите «Securing Our Future». Об этом сообщает агентство «УНИАН».

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер призвал «воспользоваться уникальным моментом для укрепления европейской безопасности». Агентство сообщает, что одной из главных тем саммита стало ядерное сдерживание. Особенно это актуально для стран, не обладающих собственным ядерным оружием. Стармер также сообщил, что политики будут обсуждать роль США в европейской безопасности. По его словам, важно искать путь к миру, несмотря на внутриполитические разногласия.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский прибыл на саммит. Также приехали представители Канады, Германии, генсек НАТО и другие мировые лидеры.

До этого премьер-министр Польши Дональд Туск перед поездкой на саммит по Украине заявил, что в «Европе проснулся гигант, однако ей не хватает веры в то, что она «действительно глобальная держава». Он обратил внимание, что если Европе чего-то и не хватает, то речь идет не о демографическом или экономическом преимуществе, а о вере в свои силы.