Американист рассказал о готовности ЕС поддержать Зеленского «лишь на словах»

Американист Дубравский: ЕС поддержал Зеленского в ссоре с Трампом лишь на словах

Заявления стран Европейского союза (ЕС) о поддержке президента Украины Владимира Зеленского после ссоры с американским лидером Дональдом Трампом звучат громко, но не подкреплены реальными действиями. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал американист и политический аналитик, автор Telegram-канала Campaign Insider Павел Дубравский.

По его словам, союзники Украины готовы выступать за ее интересы лишь на словах, так как не имеют достаточно военных и финансовых ресурсов заместить поддержку, которая поступала от США.

«Одно дело — говорить о поддержке, а другое — предоставлять оружие, финансирование или, тем более, отправлять своих солдат», — пояснил Дубравский.

Как полагает американист, пока страны Европы заняли выжидательную позицию и надеются, что последствия скандала, произошедшего в Белом доме 28 февраля, со временем получится преодолеть.

При этом он уточнил, что внутри ЕС также нет единства насчет обязательств по продолжению поддержки Киева в конфликте с Россией.

«Антироссийская риторика, безусловно, сохранится. Возможно, будут введены новые пакеты санкций. Однако все это вряд ли существенно поможет Украине», — заключил аналитик.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио призвал Зеленского извиниться перед Трампом за провальную встречу в Белом доме. При этом он указал, что текущие утверждения украинского президента о стремлении к миру не соответствуют действительности.