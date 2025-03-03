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22:08, 3 марта 2025Мир

Американский министр назвал Зеленского «человеком-проблемой»

Министр торговли США Латник: Зеленский — человек-проблема и не хочет мира
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Presidential Office Of Ukraine / Keystone Press Agency / Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский не хочет мира и является «человеком-проблемой». Так в эфире телеканала CNN его назвал министр торговли США Говард Латник.

По его словам, Зеленский одновременно хочет вернуть утраченные территории Украины, получить 300 миллиардов долларов репараций от России и гарантии безопасности от стран Запада.

«Я хочу, чтобы они убрались с моей земли. Я хочу всю землю и полного освобождения наших территорий. И гарантий. Серьезно?! Вся земля? Это просто невозможно. Он не человек, который хочет мира, а человек-проблема», — высказался министр.

Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер назвал Зеленского «военным лидером» и призвал оказывать ему поддержку. «Зеленский — военный лидер, в чью страну вторглись. И мы все должны поддерживать его, а не лебезить перед Путиным», — заявил он.

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