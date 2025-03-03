Премьер Британии призвал «не заискивать» перед Путиным

Стармер призвал поддерживать Зеленского и не заискивать перед Путиным

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер назвал президента Украины Владимира Зеленского «военным лидером» и призвал оказывать ему поддержку. Его слова приводит телеканал CNN.

Политик также подчеркнул, что не следует «заискивать» перед главой России Владимиром Путиным. «Зеленский — военный лидер, в чью страну вторглись. И мы все должны поддерживать его, а не лебезить перед Путиным», — заявил он.

Ранее Стармер сообщил о готовности Британии отправить вооруженный контингент на территорию Украины. Он считает, что Лондон должен занять лидирующие позиции в поддержке Киева.