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21:57, 3 марта 2025Мир

Премьер Британии призвал «не заискивать» перед Путиным

Стармер призвал поддерживать Зеленского и не заискивать перед Путиным
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Pool / Reuters

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер назвал президента Украины Владимира Зеленского «военным лидером» и призвал оказывать ему поддержку. Его слова приводит телеканал CNN.

Политик также подчеркнул, что не следует «заискивать» перед главой России Владимиром Путиным. «Зеленский — военный лидер, в чью страну вторглись. И мы все должны поддерживать его, а не лебезить перед Путиным», — заявил он.

Ранее Стармер сообщил о готовности Британии отправить вооруженный контингент на территорию Украины. Он считает, что Лондон должен занять лидирующие позиции в поддержке Киева.

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