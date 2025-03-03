Великобритания заявила о готовности отправить войска на Украину

Премьер Великобритании Стармер заявил о готовности отправить войска на Украину

Великобритания готова отправить вооруженный контингент на территорию Украины. Об этом заявил премьер-министр Соединенного Королевства Кир Стармер, передает Reuters.

«Британия будет играть ведущую роль при необходимости вместе с другими в отправке наземных войск и самолетов в небо [Украины]», — подчеркнул британский премьер.

Стармер выступил с заявлением о готовности отправить войска на Украину в ходе выступления перед парламентом вечером в понедельник, 3 марта, по итогам встречи лидеров стран Европы о военной помощи Украине. По его словам, Лондон должен занять лидирующие позиции в поддержке Киева. При этом политик заявил о необходимости поддержки со стороны США.

Ранее британские чиновники опровергли изданию Bloomberg согласование Лондоном и Парижем предложения о перемирии на Украине. Собеседники прокомментировали новость о возможном предложении о месячном перемирии в воздухе, на море и в отношении энергоинфраструктуры на Украине.