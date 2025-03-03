В Британии опровергли согласование Лондоном и Парижем предложения о перемирии на Украине

Bloomberg: Лондон и Париж не согласовали месячное перемирие на Украине

В Британии опровергли согласование Лондоном и Парижем предложения о месячном перемирии в воздухе, на море и в отношении энергоинфраструктуры на Украине. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По словам британского чиновника, Франция и Великобритания не заключали никакого соглашения о сроках прекращения огня.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон в интервью Le Figaro раскрыл детали подготовленного совместно с премьер-министром Великобритании Киром Стармером плана по Украине.

Политики предложили «перемирие в воздухе, на море и в отношении энергетической инфраструктуры», подразумевающее мораторий на обстрелы на один месяц. При этом речь не идет о ситуации на земле, поскольку в силу протяженности линии фронта контролировать ее затруднительно. На втором этапе на Украину будут введены миротворцы.