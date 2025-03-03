Британия поставит Украине пять тысяч ракет ПВО

Стармер: Британия поставит Украине пять тысяч ракет ПВО для борьбы с дронами

Великобритания поставит Украине пять тысяч ракет противовоздушной обороны (ПВО) для борьбы с дронами. Об этом сообщил британский премьер-министр Кир Стармер, передает РИА Новости.

«Партнерство с Украиной (...) позволит им (Киеву — прим. «Ленты.ру») использовать 1,6 миллиарда фунтов экспортного финансирования Великобритании, чтобы закупить пять тысяч ракет противовоздушной обороны в Белфасте», — заявил британский премьер.

Стармер добавил, что этот шаг Лондона «идеально символизирует новую эру».

Ранее издание Forbes сообщило, что Украина, Великобритания и страны Европейского союза начали работу по поиску замены ракет противовоздушной обороны США после охлаждения отношений Вашингтона и Киева.