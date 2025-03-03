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19:51, 3 марта 2025Мир

Британия поставит Украине пять тысяч ракет ПВО

Стармер: Британия поставит Украине пять тысяч ракет ПВО для борьбы с дронами
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

Великобритания поставит Украине пять тысяч ракет противовоздушной обороны (ПВО) для борьбы с дронами. Об этом сообщил британский премьер-министр Кир Стармер, передает РИА Новости.

«Партнерство с Украиной (...) позволит им (Киевуприм. «Ленты.ру») использовать 1,6 миллиарда фунтов экспортного финансирования Великобритании, чтобы закупить пять тысяч ракет противовоздушной обороны в Белфасте», — заявил британский премьер.

Стармер добавил, что этот шаг Лондона «идеально символизирует новую эру».

Ранее издание Forbes сообщило, что Украина, Великобритания и страны Европейского союза начали работу по поиску замены ракет противовоздушной обороны США после охлаждения отношений Вашингтона и Киева.

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