На Западе заявили о начатом Киевом и ЕС поиске новых ракет ПВО

Forbes: Украина и ЕС начали искать замену ракет ПВО США

Украина, Великобритания и страны Европейского союза (ЕС) начали работу по поиску замены ракет противовоздушной обороны США после охлаждения отношений Вашингтона и Киева. Об этом пишет Forbes.

По информации издания, это вызвано пресс-конференцией в Овальном кабинете. «Украина и ее союзники в спешном порядке пытаются заменить важнейшее оружие американского производства на вооружении Украины, включая ракеты ПВО», — сообщает Forbes.

Сообщается, что Лондон может передать Украине 5000 ракет ПВО Martlet. В свою очередь, отмечается, что норвежская фирма Kongsberg заявила о своем намерении объединиться с украинской компанией для производства ракет NASAMS.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский говорил о своей готовности провести встречу с президентом США Дональдом Трампом и решить «реальные проблемы». «Для конструктивного диалога, для решения реальных проблем, для серьезных вопросов и реальных, решительных действий и ответов — я приеду», — заявил украинский лидер.