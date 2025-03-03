Бывшая солистка группы Hi-Fi показала фото в кожаном бюстгальтере

Бывшая солистка группы Hi-Fi Терешина показала фото в кожаном бюстгальтере

Бывшая солистка группы Hi-Fi Татьяна Терешина показала новое откровенное фото. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На размещенном снимке 45-летняя исполнительница предстала перед камерой в черном кожаном бюстгальтере. При этом звезда распустила длинные светлые волосы и прикрыла рукой рот. В качестве аксессуаров она выбрала массивные круглые серьги.

Ранее бывшая солистка группы Hi-Fi показала фигуру в откровенном наряде без бюстгальтера. Знаменитость опубликовала кадры, на которых предстала в блестящем мини-платье с открытой спиной.

