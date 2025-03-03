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14:00, 3 марта 2025Силовые структуры

Бывшего вице-губернатора российского региона заочно осудили на 8,5 года за махинации

Суд заочно приговорил к 8,5 года псковского экс-вице-губернатора Гавунаса
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Суд вынес заочный приговор бывшему первому заместителю губернатора Псковской области Михаилу Гавунасу за махинации с активами местных предприятий. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России.

Экс-чиновник, скрывшийся за границей и объявленный в международный розыск, признан виновным в мошенничестве, легализации преступных доходов и подделке документов. Он осужден на 8,5 года лишения свободы. Его сообщник Лев Саляев получил 4,5 года заключения. С них взыскано 1 миллиард 150 миллионов рублей в пользу правительства Псковской области в счет возмещения причиненного ущерба. Имущество осужденных арестовано.

Следствие и суд установили, что Гавунас привлек знакомого и вместе они с января 1997 года по декабрь 2005 года незаконно завладели правом на имущественный комплекс компании «Псковпищепром». Гавунас и Саляев также присвоили и легализовали долю в 42 процента агрофирмы «Черская» в уставном капитале предприятия «Агрокомплекс», стоимость которой составляет 23 миллиона рублей.

В 2017 году сообщалось, что прокуратура Эстонии отказала России в выдаче находящегося в розыске за мошенничество в особо крупном размене Льва Саляева.

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