Часть россиян предупредили о 55-градусных морозах

Вильфанд: В Якутии и Хабаровском крае будет на 6-8 градусов холоднее нормы

В Сибири и на Дальнем Востоке на предстоящей неделе прогнозируется температура на шесть-восемь градусов ниже нормы. Об этом часть россиян предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в разговоре с ТАСС.

«В Якутии и Хабаровском крае в ближайшие три дня температура будет на 6-8 градусов ниже нормы, до 55 градусов мороза будет доходить в Якутии, даже на юге региона температура опустится до минус 40-45 градусов. Особенно холодно будет в первые дни недели», — поделился информацией Вильфанд.

Вильфанд отметил, что столь сильные морозы объясняются вторжением воздушных масс из полярных регионов. Постепенно температура станет расти и к концу недели двузначные морозы в Сибири отступят, заключил эксперт.

Ранее Вильфанд сообщил, что в Москве на этой неделе, наоборот, будет аномально тепло.