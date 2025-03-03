Четырех молодых россиянок задержали за создание порностудии

В Оренбурге четырех россиянок задержали за создание порностудии

В Оренбурге задержали четырех россиянок в возрасте от 20 до 25 лет, подозреваемых в изготовлении и распространении порнографии. Об этом в понедельник, 3 марта, в своем Telegram-канале сообщает пресс-служба МВД.

По данным следствия, 25-летняя жительница Оренбурга сняла две квартиры в которых организовала работу порностудий. Работавшие там девушки проводили эротические онлайн-трансляции за деньги в интернете. За отдельную плату порно-модели выполняли пикантные желания клиентов, следивших за происходящим в прямом эфире.

В ходе обысков стражи правопорядка изъяли компьютерное оборудование, мобильные телефоны, банковские карты, системы освещения, денежные средства и другие предметы, имеющие доказательственное значение.

Фигуранткам уголовного дела избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее в Великом Новгороде задержали семейную пару, которая организовала приватную вебкам-студию и заманивала для работы в ней женщин.