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21:00, 3 марта 2025Силовые структуры

Четырех молодых россиянок задержали за создание порностудии

В Оренбурге четырех россиянок задержали за создание порностудии
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com

В Оренбурге задержали четырех россиянок в возрасте от 20 до 25 лет, подозреваемых в изготовлении и распространении порнографии. Об этом в понедельник, 3 марта, в своем Telegram-канале сообщает пресс-служба МВД.

По данным следствия, 25-летняя жительница Оренбурга сняла две квартиры в которых организовала работу порностудий. Работавшие там девушки проводили эротические онлайн-трансляции за деньги в интернете. За отдельную плату порно-модели выполняли пикантные желания клиентов, следивших за происходящим в прямом эфире.

В ходе обысков стражи правопорядка изъяли компьютерное оборудование, мобильные телефоны, банковские карты, системы освещения, денежные средства и другие предметы, имеющие доказательственное значение.

Фигуранткам уголовного дела избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее в Великом Новгороде задержали семейную пару, которая организовала приватную вебкам-студию и заманивала для работы в ней женщин.

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