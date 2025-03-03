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16:00, 3 марта 2025Мир

Число жертв наезда автомобиля на толпу в Германии увеличилось

Bild: Несколько человек пострадали из-за наезда автомобиля на толпу в Мангейме
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Wolfgang Rattay / Reuters

Несколько человек пострадали из-за наезда автомобиля на толпу в немецком Мангейме, они находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщает Bild.

По данным издания, несколько человек ранены после столкновения с машиной. Некоторые из них получили серьезные травмы, отмечается в сообщении.

Пока неясно, был это несчастный случай или нападение. Водитель автомобиля задержан.

Ранее автомобиль въехал в толпу в центре Мангейма. В результате не стало одного человека. Министерство внутренних дел федеральной земли Баден-Вюртемберг предупредило население об «опасной для жизни ситуации».

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