Число жертв наезда автомобиля на толпу в Германии увеличилось

Bild: Несколько человек пострадали из-за наезда автомобиля на толпу в Мангейме

Несколько человек пострадали из-за наезда автомобиля на толпу в немецком Мангейме, они находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщает Bild.

По данным издания, несколько человек ранены после столкновения с машиной. Некоторые из них получили серьезные травмы, отмечается в сообщении.

Пока неясно, был это несчастный случай или нападение. Водитель автомобиля задержан.

Ранее автомобиль въехал в толпу в центре Мангейма. В результате не стало одного человека. Министерство внутренних дел федеральной земли Баден-Вюртемберг предупредило население об «опасной для жизни ситуации».